Zdeněk Chlopčík návrat do StarDance neplánuje. Věnuje se tanci a politice

Hned po prvním přímém přenosu oblíbené taneční soutěže StarDance se zvedla vlna odporu proti rozhodnutí televize neobsadit poprvé v historii do poroty obávaného "kata" Zdeňka Chlopčíka. Zatímco diváci i některé celebrity bojují za to, aby se do poroty vrátil, on sám o to nestojí. Vrhnul se totiž nejen na tanec, ale také na politiku.

"V naší obci Malenovice dělám místostarostu, takže mám spoustu dalších činností," popisuje svůj současný život Chlopčík. Na tanec ale rozhodně nezanevřel, i když se mu aktivně nevěnuje. "Tanečně už nevystupuji, ale věnuju se rodině," říká s tím, že s manželkou provozují také taneční školu.

"Já jsem přísný učitel, ale na druhou stranu umím pochválit. Vždycky mi šlo o to, když jsem učil sportovní páry, aby se co nejvíce naučily. Když teď učíme teenagery, jde mi hlavně o to, aby je to bavilo," svěřil se Blesku Chlopčík s tím, že někteří žáci se ho kvůli jeho pověsti ze začátku obávají. "Ale po první lekci odcházejí spokojení a těší se na každý další večer," říká spokojeně.