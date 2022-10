Zcela nahý Jiří Langmajer radí, jak na dobrou imunitu

Herec Jiří Langmajer otužování propadl dávno předtím, než se z něj v stala móda. Ve středočeských Pyšelích, kde bydlí se svou manželkou, herečkou Adélou Gondíkovou, dokonce patří do klubu otužilců.

Otužování také propaguje pomocí svého instagramového účtů. Mnoho z fanynek ale víc než to, jak blahodárně pobyt ve studené vodě působí na lidský organismus, zajímá, že se herec klidně ukáže tak, jak ho příroda stvořila.

"Někteří kamarádi se mě ptají, kdy je ta správná chvíle se začít otužovat. Ta může být teď nebo klidně zítra a pozítří. Jsou hezký dny, a proto je fajn to se mnou zkusit, co říkáte," tvrdí Langmajer ve videu, ve kterém leze do svého zahradního bazénu. Na záběru je vidět, že plavky nechal doma. A to strhlo bouři v komentářích pod příspěvkem.

"Já si to kvůli tomu, že vám jde vidět, pustila několikrát," píše jedna z fanynek. Sám Langmajer to nenechal bez odpovědi. "A vo to jde," reagoval herec, který i ostatním sledujícím odpovídal, že pro něj nahota není problém. Důležité podle něj je lidi motivovat, aby pro sebe zkusili něco udělat.