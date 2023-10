Zbyšek Pantůček žije. O hlas se nemusí bát idolové z Bridget Jones nebo Sexu ve městě

Policie vyhlásila pátrání po Zbyšku Pantůčkovi 5. září. Rodina ji kontaktovala poté, co herec a dabér o sobě nedal devět dnů vědět a telefon měl vypnutý. Další záhadou bylo, že se herec nedal vystopovat ani přes platební kartu. Včera každopádně policie pátrání ukončila, Zbyšek Pantůček se našel v Itálii. "Dozvěděl jsem se to před deseti minutami a je to fantastická úleva, že žije!" řekl Lumír Olšovský coby šéf muzikálového souboru plzeňského Divadla J. K. Tyla, který Pantůčka obsadil do muzikálu Něco shnilého a pak za něj musel řešit záskoky.

"Doufejme, že je hlavně zdravotně v pořádku. Pokud bude potřebovat nějak pomoci, jsem tu pro něj. To, že žije, mi prosvítilo den," svěřil se webu Extra.cz dabér Bohdan Tůma. A na dobrou zprávu reagoval i herec Martin Zounar: "Jsem rád, že je v pořádku."

