Svůj hlas nesnášela, dnes je dabingem proslavená. Valérie Zawadská slaví 65 let

Když bylo Valérii Zawadské třicet let, dabovala ve filmu Kočka francouzskou herečku Simone Signoretovou, které bylo tehdy už kolem šedesáti. Přitom když si na škole vyzkoušela dabing poprvé, svůj charakteristický hlas nesnášela a myslela si, že s ním nikdy nemůže prorazit. Za nezvyklé zbarvení jejího pověstného chrapláku ale může i nehezký zlozvyk: ve svých šestnácti letech začala Zawadská intenzivně kouřit a nedovedla s tím prý přestat ani v těhotenství.

Dnes herečka slaví 65 let. Podívejte se do naší galerie na to, jak šel s Valérií Zawadskou čas.