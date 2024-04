Záplavy v Dubaji zažily na vlastní kůži i české celebrity. Dara Rolins plula autem

Slunné počasí sice vládne v arabské metropoli většinu roku, když ale udeří deště, tak se může jednat o takřka přírodní katastrofu. Vodní živel si město za posledních pár dnů zcela podmanil, a jak dokáže být děsivý, si na vlastní kůži zažily i české celebrity, které se tam v té době zdržovaly.

Dara Rolins vlastní v Dubaji nemovitost, se kterou podniká v rámci krátkodobých pronájmů, takže je přirozené, že se tam často vrací. Přes sociální sítě se podělila se svými fanoušky o přímé záběry z toho, jak se s povodní potýká. Snad nejděsivější moment byl, kdy musela řídit auto po zaplavené silnici - místo řízení vozidla s ním ovšem spíš plula.

Zpěvačka je sice zkušená řidička a ostřílená světoběžnice, ale v dané chvíli i jí přemohl stres. "Z Bali jsem na podobné zážitky tohoto druhu zvyklá, ale tohle dobrodružství bylo bezkonkurenčně nejextrémnější," uvedla ve svých InstaStories.

Vyděšená zůstala i modelka Nikola Buranská, která už trvale žije v Dubaji. "Úterní apokalypsa v Emirátech byla pro všechny nepříjemný zážitek. Bohužel je všeobecně známo, že déšť uměle vyvolávají, a proto předem zhruba víme, kdy to přijde. Nicméně jsem netušila, že až v takové síle," prozradila Blesku. "Bydlím vysoko v mrakodrapu, takže máte pocit, že jste přímo v oku bouřky."

Bouři zažil na vlastní kůži i zpěvák Jan Pokorný allias Pokáč, který to na svých sítích popsal s nadsázkou: "Když letíš do Dubaje, ale přiletíš do Benátek." Místo toho, aby si užíval dovolenou na pláži, trávil čas v hotelovém pokoji. "Doma prej sněží, naštěstí v Dubaji je to pořád na koupání," konstatoval pobaveně.