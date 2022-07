"Zamiloval jsem se jako idiot," svěřil se Jiří Krampol dva roky po smrti manželky

"Jo. Opravdu jo. Nevěřil jsem, že se mi to ještě stane, ale jo. Zamiloval jsem se jako idiot," svěřil se před pár týdny čtyřiaosmdesátiletý herec Jiří Krampol pro magazín Zítřek. Současně ale dodal, že všechno není tak růžové, jak by si přál.

"Nová ženská je, ale je to strašně komplikovaný. Ona má vztah, ze kterého odchází, a je to všechno komplikovaný. Nechci o tom mluvit, protože nevím, jak to všechno dopadne," dodal Krampol.

Na tiskové konferenci k filmu Život je sranda, který mapuje hercovu dosavadní cestu životem, ale jeho nová láska Jana Kroupová nechyběla. Podle deníku Blesk se však měla před novináři na pozoru. Průchod svým vzájemným citům dali až poté, co nabyli přesvědčení, že mají soukromí. O čtyřicet let mladší produkční se podle svědků ke Krampolovi velmi měla, nechyběla vřelá objetí nebo společný tanec.

V srpnu to budou dva roky, co v devětapadesáti zemřela Krampolova čtvrtá manželka Hana, se kterou byl ženatý od roku 1993. Hana Krampolová se dlouhodobě potýkala se zdravotními problémy i závislostí na alkoholu a lécích.