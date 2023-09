Nesmí si hrát a nesmí volit. Co dalšího mají členové královské rodiny zakázáno?

Život vládnoucí rodiny britské monarchie fascinuje lidi na celém světě. Přísný protokol, který jsou nuceni její členové dodržovat, určuje například i to, co mají šlechtici na talíři, jak mohou trávit svůj volný čas, nebo i to, jak nosit šperky.

Podívejte se do naší galerie na některá pravidla, která musí všichni dodržovat.