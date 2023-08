Žádosti o ruku se Krejčík od Stropnického asi nedočká. Doufá ale, že děti budou brzy

"Matěj mi jednou řekl, že si mě vezme, až bude mít opravený zámek, což si myslím, že bude tak za šedesát let," říká s nadsázkou herec Daniel Krejčík o tom, kdy svůj vztah s Matějem Stropnickým, se kterým koupili a renovují zámek ve středočeských Osečanech, posvětí i úředně.

Více než svatbu ale mladý pár řeší otázku založení rodiny. O tom, že by rád měl dítě, hovoří Krejčík už několik let. Jaké je to starat se o děti, si dokonce vyzkoušel v jednom z dílů pořadu Výměna manželek. "Já bych ale hlavně chtěl, aby děti vyrůstaly v prostředí, kde budou chtěné a milované, a jestli to budou na světě nějaké děti, tak ty naše," je si jistý herec.

Bohužel současná legislativa není takovým plánům úplně nakloněná. Krejčík se tak veřejně zapojuje do debaty o narovnání práv menšin. Na letošním Prague Pride dokonce působil jako moderátor. "Slovo tolerovat se špatně chápe. Nepřijde mi, že bychom já a můj partner měli být tolerovaní. Nežijeme tak, že bychom někoho štvali," vyjádřil Krejčík svůj názor s tím, že místo tolerance je potřeba respekt. "Nemusíte vše chápat, stačí to respektovat. Sexuální orientace neurčuje, jací jsme lidé. Když je někdo vůl, tak je vůl, a je jedno, jestli se mu líbí holky, nebo kluci," zamyslel se pro eXtra.cz.

On sám ve svém okolí nemá s přijetím žádný problém. "Já jsem šel ven, když mi bylo 16, a pro moje rodiče to bylo náročné, protože jsme žili v malé vesnici a vše se tam vědělo. Byl jsem gay a navíc ještě syn pohřebáků, takže jsem působil doslova jako mimozemšťan," popsal svůj coming out a dodal, že rodiče s otevřenou náručí přijali i jeho partnera. "Můj táta si s ním volá dokonce víc než se mnou."