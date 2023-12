Za rozpad manželství Jany Adamcové práce pro Andreje Babiše nemohla

Když zpěvačka, moderátorka a bývalá tisková mluvčí Andreje Babiše Jana Adamcová oznámila, že odchází od svého manžela, režiséra Jiřího Adamce, hned se začaly hromadit spekulace, že je za tím práce pro kontroverzního politika. Teď ale Adamcová otevřeně promluvila, co rozpad vztahu způsobilo.

"Víte, ty nůžky se nějak rozevřely, myslím si, že ten věkový rozdíl se na našem vztahu taky podepsal, podepsalo se na něm i to, že já jsem do určité míry submisivní typ, který velmi respektuje autority a umím věci strašně dlouho snášet a mlčet," konstatovala pro eXtra. Oproti Adamcovi je mladší o 24 let. "Krize vůbec nesouvisela s tím, že jsem začala pracovat pro Andreje Babiše. To vůbec ne."

S Adamcem mají dvě děti, režisér má ještě tři z předešlého manželství, ty s ním ale kontakt odmítají. "Svého muže jsem si vážila, vážila jsem si toho, jak žiju, jaké mám úžasné děti, jak je všechno fajn, ale tam uvnitř jsem věděla, že jsem se spoustou věcí v rozporu, že to nejsem já a že mi nevyhovují," zamyslela se teď Adamcová. "Vím, že možná kdybych bývala ty věci řešila dřív, tak možná k tomu odloučení nedošlo, nevím."

Režisér Adamec je známý tím, že si potrpí na detaily a důkladně odvedenou práci, mezi svými kolegy má pověst pedanta. "Byl takový i doma," prozradila teď Adamcová. Vzápětí dodala, že lidi se věkem mění: "Dneska už to tak není, už je to takový poměrně hodně odevzdaný člověk, myslím, že věk a dva covidy se na něm podepsaly, ale byl. Bylo to často dost náročné a ne úplně příjemné a já jsem to prostě dlouho držela a neřekla jsem, jak bych to chtěla."

Život s ním zvládala deset let, její pohár trpělivosti přesto přetekl. "Ještě pořád jsem si říkala, že to nevadí, že mám, co mám, a mám ten život bezvadnej a že si toho vážím, ale myslím si, že možná takových deset let určitě jsem věděla, že to nefunguje, jak bych si představovala," vzpomínala.

Náročné období se podepsalo i na její psychice. "Pak jsem pochopila, že se musím rvát trošku sama za sebe a za to, jak co cítím. I teď poslední dobou ještě dobíhaly některé věci, které jsem v sobě nosila, takže jsem fakt upadla do deprese, ale už je to naštěstí za mnou," dodala s úsměvem. Moc úlevy jí to zpočátku nepřineslo. Spíš než osvobozující byl pro ni odchod od manžela nevyhnutelný. A ačkoli v jednom momentu podala žádost o rozvod, rozmyslela si to.

"Rozvod jsem přerušila, protože jsem najednou měla pocit, nebo mám pocit, že je to jedno," krčí rameny Adamcová. "Možná jsem chtěla mít čistý stůl, proto jsem s tím začala, kdyby se v mém nebo jeho životě něco přihodilo. Možná i sama za sebe, abych já nebyla ten, kdo je nevěrný a kdo podvádí, protože u mužů se to tak nebere, u mužů je to frajeřina, u žen je to velký prohřešek, ale nakonec jsem pochopila, že se stejně nic takového konat nebude a že je to vlastně možná jedno."