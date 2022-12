Za chvíli jí bude 45 let, má tři děti a vypadá výborně. Jak to Olga Menzelová dělá?

"Nejlepší trik je skvěle se vyspat, ideálně 8 hodin v kuse a pak mám takové heslo: Každodenní cvičení, život ve štěstí promění. A dobrá nálada a pozitivní přístup k životu. Tohle všechno proměnit v každodenní realitu je těžká výzva. Ale funguje to na 100 % a to úsilí za to stojí. Život je příliš krátký a škoda každého blbého dne," napsala na svém Instagramu Olga Menzelová.

Vdova po oscarovém režisérovi oslaví v lednu 45. narozeniny. Už několik let sklízí obdiv za to, jak si udržuje skvělou postavu. Tipy a triky, jak na to, nyní sdílí se svými fanoušky na Instagramu.

"Tenhle cvik miluju. Stačí se nohama zapřít o strom, zeď, skříň… a docupitat do úhlu 90 stupňů a vydržet! A nezapomenout dýchat! Zpevňujete celé tělo. Hlavně paže, ramena, záda, zadek, stehna… Vypadá to jako blbost, ale dá to docela zabrat," okomentovala jeden ze svých posledních příspěvků.

Olga Menzelová je trojnásobnou matkou. Dceru Annu (13) má s režisérem Jaroslavem Brabcem, otcem Evy Marie (7) je Jiří Menzel a nejmladším potomkem je syn Albert (3). Otcem Alberta, o kterém se veřejnost dozvěděla, až když mu byl rok, je egyptolog Miroslav Bárta.