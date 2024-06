Z odchodu Jaromíra Soukupa se zaměstnanci na Barrandově radují

Mediální magnát Jaromír Soukup ztratil klíčové pozice v Televizi Barrandov již před nějakým časem. Nevlastní ji teď už ani částečně a musel se vzdát ředitelské funkce. A jeho někdejší zaměstnanci si hned začali pochvalovat uvolněnější atmosféru.

"Všem nám tu spadl kámen ze srdce," vyjádřili se někteří z nich pro eXtra.cz. Přejí si ovšem radši zůstat v anonymitě, jelikož nemají povolení o tom mluvit do médií. "Že se nový majitel Jan Čermák a jeho tým Jaromíra Soukupa zbaví, bylo víceméně jasné od začátku, od podzimu, kdy sem nastoupili a převzali to tu. Ale on se pořád tvářil jako CEO (výkonný ředitel, pozn. red.), takže čistě teoreticky jsme nikdo nevěděli, jestli mu nepřeskočí v bedně a ze dne na den se zase vše nevrátí do starých kolejí, kdy tu bylo dusno a řvalo se šíleným způsobem na lidi."

Soukupa už od nepaměti provázela pověst náročného, až despotického šéfa, který nejde pro hrubá slova daleko, zdržuje výplaty i půl roku a déle, a dokonce měl zaměstnancům i vyhrožovat. A ačkoli přišel o své výsadní postavení již dříve, až dosud neměli zaměstnanci jistotu, jestli se situace přece jen náhle nezmění. "Pořád byla nejistota, jak to vše dopadne, jestli nějak Čermáka nevyužije a nevystrnadí. Takže teprve ve chvíli, kdy Soukupa vykopli z představenstva a oficiálně místo něj udělali ředitelku z Andrey Geyer, která sice branži nerozumí, ale rozkoukává se, snaží se a chová se jako šéfka profesionálně, což jsme tu doteď neznali, tak teprve pak jsme si tu všichni oddechli," pochvalují si teď.

Mezi zaměstnanci panuje prý v tomto směru jednoznačná shoda. "Neslyšel jsem jediného člověka, který by se Soukupa zastával. Zaslechl jsem jednohlasné reakce. Kdo tu přežil jeho dřívější chování a vydržel dodnes, tomu se muselo ulevit. Myslím, že dokonce proběhne pár oslaviček, protože tohle po pracovní stránce už v životě nikdy nemůžeme zažít, nikdo další takový neexistuje."

Podle jejich vyjádření Soukupova přítomnost také zabraňovala najímání známých moderátorských osobností. "Jako by se domluvili, řada z nich měla klást podmínku, že s ničím nebudou souhlasit a nic nepodepíší do doby, dokud na Televizi Barrandov bude jakkoli figurovat Soukup. Hodně z nich s ním prý má z minulosti osobní zkušenost, jiné naštval tím, jak urážel všechny okolo, třeba jejich kamarády."