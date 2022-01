Proslulý Hercule Poirot poklekl před princem Williamem, stal se z něj šlechtic

Herec David Suchet, kterého proslavila role geniálního detektiva Hercula Poirota, se dočkal vyznamenání a byl povýšen do šlechtického stavu. Herec, který slavného detektiva ztvárnil ve více než sedmdesáti epizodách, poklekl před princem Williamem, aby ho pasoval na rytíře.

"Už jsem byl pasován na rytíře na jevišti, ale to se nedá srovnat," řekl Suchet podle The Sun. Zároveň pětasedmdesátiletý herec dodal, že je to velmi neobyčejný okamžik a neskutečný pocit.

Suchet měl být do rytířského stavu uveden již v prosinci, ale kvůli jeho onemocnění koronavirem musel být ceremoniál odložen. Herce na slavnostní předání doprovázela jeho žena Sheily Ferrisová, kterou ocenění jejího muže velmi dojalo. "Trochu se stydím, že jsem to celé proslzela, od začátku až do konce," řekla poté.

Suchet slavného belgického detektiva hrál od roku 1989 až do roku 2013. Jeho první herecké setkání s detektivními příběhy od Agathy Christie se ale uskutečnilo už v roce 1985 ve filmu Třináct u stolu. Tam ovšem nehrál Hercula Poirota, ale vrchního inspektora Jeppa. Sám Suchet se k tomu později vyjádřil, že šlo dost možná "o nejhorší výkon v jeho kariéře".

V roli podivínského detektiva byl ale skvělý a na tom, že byl pro ni vybrán, měli zásluhu dokonce členové rodiny slavné spisovatelky detektivních románů. Sám Suchet se kromě hraní věnuje i psaní a o své osudové roli dokonce vydal knihu s názvem Poirot a já.