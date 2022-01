Herečka Erika Stárková porodila. Dítě před médii úzkostlivě tají

Erika Stárková, známá ze seriálu Most!, se před nedávnem stala maminkou. Oba rodiče se však odmítají o své pocity po porodu dělit. Považují to za intimní záležitost, která nepatří do novin. Časem do života svého dítěte média pustí, zatím ho ale chtějí chránit.