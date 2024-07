Yvetta Simonová uvažuje nad stěhováním do domova seniorů

Okolnosti donutily pětadevadesátiletou zpěvačku Yvettu Simonovou uvažovat nad tím, že opustí svůj byt na pražské Hadovce a přestěhuje se do domova seniorů v pražských Hájích. "Syn je po dvou těžkých operacích a nemůže se o mě starat. Přemýšlím, zda se vrátím do svého bytu na Hadovce, nebo se svěřím do zdejší péče," prozradila Aha! důvod zpěvačka, která se do zařízení už na zkoušku přesunula.

Představa stěhování z milované Prahy 6 pro ni však není vůbec lehká. "Tam je prostě domov. Tady je to moc hezké, ale třeba kavárna není pravá kavárna. A já jsem kavárenský typ," říká Simonová. "Mám čas na rozmyšlenou do desátého července. Byt si ovšem v každém případě nechám, abych se tam mohla podle libosti kdykoli podívat," je rozhodnutá zpěvačka.

Dobře si však uvědomuje své limity, kdy v poslední době například několikrát ztratila rovnováhu a jen zázrakem se nezranila. "Některý den se mi vstává dobře, jindy je to problém. Ale hlas mi pořád slouží, a jak si odpočinul, zní dobře," pochvaluje si česká pěvecká legenda.