Yvetta Blanarovičová pečuje o nemocnou maminku. "Měla jsem o ni velký strach," říká

"Bydlí u mě, protože má zdravotní problémy, takže se o ni starám," řekla o své mamince, které je 86 let, Yvetta Blanarovičová. A protože kvůli svému zaměstnání musí často pryč, neobešla by se bez pomoci. "Pokud odjíždím na představení nebo koncerty, střídá mě pečovatelka Dagmar. Máma je ale parťák, i přesto, že to teď nemá jednoduché."

Zpěvačka také prozradila, že v poslední době se zdravotní stav její maminky zhoršil a došlo i na dramatické okamžiky. "Dvakrát jsem musela volat záchranku, dostala epileptické záchvaty, nešťastně si při posledním zlomila pažní kost. Teď má medikaci, je v pohodě, akorát jí musíme pomáhat, aby vše zvládla. Měla jsem o ni velký strach, ale je statečná. Uvědomuju si, jak ten čas je neúprosný, nepodstatné věci jsem odsunula, snažím se co nejvíc pracovat z domova," dodává Blanarovičová s tím, že své mamince hodně dluží. Zejména z doby, kdy byl její syn Matyáš malý a maminka ho často hlídala.

Ostatně na roli babičky už je nachystaná i sama zpěvačka. "Myslím, že to přijde. Matyáš není typ muže, kterého by spolkl byznys a práce natolik, aby odsunul či upozadil rodinu. Vyrůstal v tom, že práce a rodina se dá skloubit a všechno dohromady může krásně fungovat. Když je problém, vím, že sedne do auta a přijede. Je naše velká opora. Jak předala máma mně, že v dobách, když jsem potřebovala, vždy byla po ruce, tak i já budu taková babička," těší se herečka na vnoučata.