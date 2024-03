Wonder Woman Gal Gadotová porodila čtvrtou dceru

Herečka Gal Gadotová, kterou diváci znají jako představitelku filmové Wonder Woman, porodila své čtvrté dítě. S manželem Yaronem Varsanem opět přivítali dceru, která dostala jméno Ori. Kromě novorozené holčičky už mají tři starší dcery, dvanáctiletou Almu, sedmiletou Mayu a dvouapůlletou Daniellu.

"Moje sladká holčičko, vítej. Těhotenství nebylo snadné, ale daly jsme to. Vnesla jsi do našich životů tolik světla, takže děláš čest svému jménu Ori, což znamená 'mé světlo' v hebrejštině. Naše srdce jsou plné vděčnosti. Vítej v naší holčičí domácnosti. Táta je taky moc fajn," napsala Gadotová na svůj profil na Instagramu ke snímku z porodnice.

Gadotová pochází z Izraele, kde se také v roce 2004 stala královnou krásy. Když 7. října zaútočili teroristé z hnutí Hamás, byla jednou z prvních, kdo se k celé věci vyjádřil na svých sociálních sítích. "Stojím za Izraelem, vy byste měli také. Svět nemůže sedět na zadku, když se dějí tak strašné věci!" napsala tehdy. A jen o pár týdnů později ji armáda povolala coby rezervistku.

Gadotová stejně jako ostatní má za sebou povinnou službu v armádě, od 18 let sloužila dva roky jako trenérka bojových umění v Izraelských obranných silách. O svém času v armádě uvedla: "Dáte tomu dva nebo tři roky a není to o vás. Naučíte se disciplíně a respektu."

Její herecká dráha začala v roce 2009, kdy hrála roli Gisele v sérii Rychle a zběsile. Asi nejvíce ji proslavila role Wonder Woman ve filmech Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, Wonder Woman či Liga spravedlnosti. Minulý rok měl také premiéru její film Rachel Stoneová: Sázka na srdce, kde si zahrála tajnou agentku.

A kořeny Gadotové vedou také k nám. Dědeček Adolf Weiss, který se narodil v Československu, byl vězněm v Osvětimi a přežil holokaust. Babička opustila Evropu ještě před nacistickou invazí.