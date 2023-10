Will Smith se svou ženou nežije už sedm let. Kvůli ní padaly i facky na Oscarech

Vztah Willa Smithe a Jady Pinkettové Smithové už nějakou dobu vzbuzoval řadu otázek, zejména krátce poté, co minulý rok na Oscarech herec vystoupil na pódium a udělil políček moderátorovi Chrisi Rockovi, jenž poněkud nevybíravě zažertoval na téma holé hlavy Smithovy manželky. Pinkettová totiž trpí alopecií, nemocí, která způsobuje vypadávání vlasů.

Teď ovšem Pinkettová nečekaně přiznala skutečnost, že už v té době spolu nežili, jelikož tu samou domácnost přestali sdílet ještě v roce 2016. Podle herečky od té doby vedou "úplně oddělené životy". Oddaní jsou od roku 1997, a ačkoli se oficiálně nerozvedli, podle Pinkettové už mezi nimi není žádné romantické pouto.

Tyto okolnosti prozradila k příležitosti svých vycházejících memoárů s názvem Worthy (česky "Hodna"). V rámci jejich propagace s ní udělala rozhovor novinářka Hoda Kotbová, z něj zatím na veřejnost pronikly jen útržky. Právě tam ale Pinkettová přiznává, že ačkoli rozvod na papíře neproběhl, pro ni to rozvod - s důrazem na toto slovo - byl.

Důvod, proč to tak dlouho před veřejností tajili, byl ten, že se necítili připravení, ale i to, že k takovému kroku se nedovedla Pinkettová odhodlat. "Dala jsem slib, že nikdy nenajdu pro nás důvod k rozvodu, že to to překonáme, ať je to cokoli," popisovala své pocity. "Nebyla jsem schopná ten slib porušit."

To, že jejich vztah byl přinejmenším nekonvenční, naznačilo také interview z roku 2020, kde u červeného stolu řešil Smith s Pinkettovou otevřeně výzvy v jejich manželství. U toho popisovala herečka svou aféru s mladším zpěvákem a rodinným přítelem Augustem Alsinou. Eufemisticky ji označila za "pletky" s tím, že ji k tomu dovedly potíže v manželství, a Smith přiznal, že v určitém bodě měl chuť vztah ukončit. Interview ovšem vyvolávalo dojem, že navzdory potížím zůstávají spolu - podle aktuálního doznání Pinkettové už ale byli dávno od sebe, ačkoli se snažili vyvolat u veřejnosti opačný dojem.

"Stále to bylo mezi námi dvěma, snažit se přijít na to, jak být v partnerství," uvedla teď herečka. "Jak to lidem oznámit? Nepřišli jsme na to. V roce 2016 jsme zkrátka byli vyčerpaní všemi pokusy. Myslím, že jsme oba uvízli ve své fantazii o tom, jaký by měl ten druhý být."