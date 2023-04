"Vytáčí mě k nepříčetnosti," říká Monika Absolonová o soudech a střídavé péči

S bývalým hokejistou Tomášem Hornou má zpěvačka Monika Absolonová syny Tadeáše a Matouše. Před dvěma lety se ale rozešli, a jelikož nebyli manželé, nemuseli řešit majetkové vyrovnání. Jediným jablkem sváru bylo, kdo dostane do péče děti.

"Mám výhradní péči. S tátou se kluci vídají jednou za čtrnáct dní, jsou spolu docela dost dlouho. Ale lehké to nebylo. Bylo to náročné," prozradila v rozhovoru pro Super.cz Absolonová s tím, že jí soud původně doporučoval střídavou péči.

"Střídavou péči jsem rozhodně nechtěla. Střídavá péče není pro děti ideální, možná je ideální pro rodiče, ale každý člověk potřebuje zázemí, jistotu, jeden domov. Ústavní soud doporučil, že střídavá péče je nejlepší forma výchovy, já bych tedy zásadně nesouhlasila. A radši změníme téma, protože mě to vytáčí k nepříčetnosti," rozohnila se zpěvačka, které v současné době se syny pomáhá nejen maminka, ale také mladá chůva. "Je to dcera jedné mé kolegyně, ale víc to specifikovat nebudu," dodala.

Absolonová se k důvodům, proč se rozpadl její vztah s Hornou, nikdy veřejně nevyjadřovala, teď však udělala výjimku. "Dá se říct, že jsem rozchodem nezchudla, právě naopak," naznačila, že za tím stály expartnerovy dluhy. Dalším důvodem byla prý také jeho záletnická povaha.