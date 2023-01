"Všichni mi chtějí dát do držky." Michal Isteník čeká na nové díly Kukaček s obavami

"Když se nad tím zamyslím, ve druhé sérii není postava, která by mi nechtěla dát do držky," řekl herec Michal Isteník na tiskové konferenci České televize, kde se prezentovaly prémiové díly úspěšného seriálu Kukačky.

Michal Isteník totiž hraje v seriálu ředitele školy Davida, který je viníkem zápletky celého seriálu - výměny novorozenců. Herec přitom tvrdí, že když roli přijímal, nevěděl, že zrovna jeho postava bude stát za výměnou. "Tehdy ještě scénáře nebyly dopsány do konce. Dozvěděl jsem se to až později na čtené zkoušce, pár dní před začátkem natáčení. Pamatuji si, že jsem reagoval nějak v tom smyslu, že je to další role, za kterou na mě maminka nebude pyšná," řekl Michal Isteník, který se stal populární díky postavě hospodského Edy v seriálu Most!.

A matčiny reakce se herec obává i tentokrát. "Maminka je učitelka, na malém městě, takže asi chápete moje obavy z toho, jak to přijme. Snad si radši v době, kdy to půjde v televizi, na tři dny vypnu mobil a budu spoléhat na tátu, že to doma nějak vyžehlí," usmíval se Isteník a dodal citaci své maminky: "Nemůžeš hrát něco normálního, třeba vrahy?"

Nové díly seriálu Kukačky se začnou na ČT1 vysílat od 20. ledna.