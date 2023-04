Vojtěch Kotek promluvil o Me Too: "Nemůžete už udělat ani blbý vtip"

Činoherní klub uvedl minulý týden představení Konsent o případu znásilnění, ve kterém dva kamarádi jako právní zástupci řeší otázku, jestli byla překročena určitá hranice a došlo ke zločinu nebo ne. Jednoho z nich hraje i herec Vojtěch Kotek, který u zkoušení hry nad touto tematikou hodně přemýšlel.

"Hranici, kterou někdo překročil, okamžitě poznáte, je to o narušení určitého osobního prostoru. Mým kolegům se to často děje jako veřejně známým osobnostem," řekl pro Expres. "Spousta lidí má pocit, že vás zná, a pak se vám stane, že na vás skočí někdo cizí a začne vás objímat."

Se samotným sexuálním zneužitím herec zkušenosti nemá a oběti nechce nijak znevažovat. Domnívá se ale, že je tady poměrně tenká hranice, kterou lze snadno zneužít zejména při pomstě vůči mužskému pohlaví. Co se opravdu stane v soukromí mezi dvěma lidmi, vědí nakonec vždy jen oni dva.

"Pro nás zvenku je těžké posoudit, jestli se to opravdu stalo, nebo to dělá jen proto, aby na tom získal nějaké odškodnění. Není to černobílé, a pokud člověk nebyl na místě, je těžké soudit," konstatuje Kotek. "Fajn je ale to, že se o tom mluví, aby se oběti nebály ozvat."

Ačkoli uznává, že hnutí Me Too bylo v lecčem prospěšné, cítí, že se atmosféra kvůli němu hodně proměnila a lidi si musejí dávat více pozor na to, co kde řeknou. "Už nemůžete říkat takovýto vtípek a spousta lidí kvůli tomu to Me Too nesnáší, protože nemůžete udělat ani blbý vtip, abyste nebyl dehonestovaný. Je to daň za to, že se začalo veřejně diskutovat o sexuálním násilí, což je dobře, že se generace posouvají. Vnímám to pozitivně, i když mě některé aspekty štvou," uzavřel to.