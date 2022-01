Má mít humor hranice? Reakce na odstoupení Vojty Drahokoupila ze Survivora budí vášně

Lavinu reakcí spustila koláž známého satirika Tomáše Břínka alias TMBK, který na sociální sítě nasdílel obrázek zesměšňující skutečnost, že Drahokoupil odstoupil hned v úvodu reality show kvůli psychickým problémům.

V komentářích pod příspěvkem na Facebooku TMBK Drahokoupila řada lidí brání. "Opravdu si tu děláte srandu z člověka, který se přiznal ke svým psychickým problémům?" zní jeden komentář. Reakcí v podobném znění se objevilo víc. "Na závažných psychických onemocněních není nic k smíchu. Přesně kvůli tady těm 'srandám' z depresí, úzkostí a panických atak se raději nemocní trápí, než aby šli k psychologovi, protože se jim okolí akorát vysměje, že jsou to citlivky."

Mnoho diskutujících se ovšem autora koláže zastává. "Umíme se vůbec ještě zasmát vtipu a jít dál, aniž by vznikla debata, jako by šlo o existenci naší galaxie? Je to jen fór proboha." Další ironicky glosuje: "Nebyla tam wifina." V podobném duchu se nese i mnoho reakcí na Twitteru.

Ke kritice na svoji hlavu se pro Super.cz vyjádřil i sám TMBK. "Nemyslím, že jsem něco přestřelil, myslím, že spíš přestřelil on, když se do něčeho takového hlásil. Místo něj by tam byl určitě rád někdo jiný, kdo by neodstoupil hned v prvním kole. Příště doporučuji nejdříve navštívit psychologa a zjistit, jestli je můj stav na něco takového připraven," prohlásil.