Je vnučkou Alžběty II. i mistryní světa. Teď Zara Tindallová dělá modelku

Fotografie Zary Tindallové pořídil renomovaný fotograf Steve Read na venkově v hrabství Gloucestershire, kde členka britské královské rodiny žije. V kampani představí čtyři kousky z kolekce Marina značky Musto. Na snímcích outdoorového oblečení se spolu s královskou neteří objevují i její psí mazlíčci Pepper a Blink.

Dcera princezny Anny je vynikající jezdkyně a bývalá mistryně světa a Evropy v jezdecké všestrannosti. Její spolupráce s outdoorovou značkou tak dává smysl. "Jsem zvyklá být celý den venku a vím, že se mohu spolehnout na oblečení značky Musto, které mě udrží v teple a suchu. Je nezbytnou součástí mého šatníku, a to jak při jízdě na koni, tak v každodenním životě. Je ideální do každého počasí a také dobře vypadá," řekla Tindallová o spolupráci.

Na Zaru Tindallovou se v poslední době upírá pozornost i kvůli jejímu manželovi, kterým je bývalý hráč ragby Mike Tindall. Ten by se totiž měl stát historicky prvním členem vládnoucí britské rodiny, který se zúčastní reality show. Pořad I’m a Celebrity… Get Me Out of Here se bude natáčet v australské džungli a spolu s Tindallem bude bojovat o vítězství třeba i hudebník Boy George.