Vlastina Svátková se s mužem o majetek dělit nebude

V Česku žijící herečka slovenského původu Vlastina Svátková se na Instagramu svým fanouškům ráda chlubí domem, který vypadá jako z katalogu bytového designu. V novém domově, který si zařídila po druhé rozvodu pro sebe a své tři syny, se cítí skvěle a to díky tomu, že "paní" říká výhradně jí.

"Je pro mě zásadní mít svoje zázemí, mít ten svůj dům. Neříkám, že není dobré mít s někým na půl hypotéku nebo majetky, ale pro mě to není, protože už mám strach," prozradila v rozhovoru pro Vlastu.

I když jí s vybudováním současného domova pomáhal nový partner, finančně je to jen na ní. "Tím, že máš sama na sebe hypotéku, tak jsi v jednom kole, abys měla na splátku hypotéky. Ale aspoň je motivace stále něco vymýšlet, projekty, byznysy, hledat si práci. Kdybych měla jednoduchý život a byla živena někým jiným, ležela tady na gauči, tak bych se nudila," říká herečka, která se objevila například i v bondovce Casino Royale nebo v reklamním spotu na iPhone 13.

Po dvou neúspěšných manželstvích je teď Svátková ve vztahu s mladším mužem a už dobře ví, jak si i v partnerství zachovat samostatnost. "Klíčem je nikdy si tu sílu nenechat vzít. Vnímat to, že jsem já a potřebuji svoje koníčky, svoje úspory nebo svou práci, prostě něco, co mě baví. Mít své přátele, nenechat si to tím vztahem vzít. Nenechat si vnuknout myšlenku, že není dobré chodit do práce či mít koníčky," prozradila svůj recept na spokojený život.