Vladimír Ráž byl milovník nejen ve filmu. Jeden románek skončil politickým skandálem

V roce 1952 získal Vladimír Ráž roli krále Miroslava v pohádce Pyšná princezna. Asi ho tehdy nenapadlo, že to bude jeho životní role, a to i kvůli osudové lásce. Právě při natáčení se totiž zamiloval do Aleny Vránové, představitelky princezny Krasomily. On byl tou dobou ženatý s herečkou Alexandrou Myškovou, manželství ale procházelo krizí kvůli smrti jejich půlročního syna.

A Vránová byla vdaná - za tehdejšího zapáleného komunistu a stalinistu Pavla Kohouta. Zhrzený dramatik udělal díky svým konexím oběma milencům ze života peklo. Vladimír Ráž a Alena Vránová se nakonec přece jen vzali, na rozdíl od Pyšné princezny spolu ale nežili "šťastně až do smrti".

Více se o životě Vladimíra Ráže dozvíte v naší galerii.