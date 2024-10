"Museli jsme ho hospitalizovat, nezvládali jsme ho," vzpomíná syn Vladimíra Menšíka

Syn Vladimíra Menšíka Jan Menšík se celoživotně jako jeho otec věnuje filmu, i když z opačné strany než jeho slavný otec. Profesí, kterou si vybral, je pomocná režie. S otcem dokonce spolupracoval na několika projektech. Těmi byly snímky Když rozvod, tak rozvod, pak Bouřlivé víno a seriál Létající Čestmír. Jenže radost z práce často pokazily zdravotní problémy, kterými Vladimír Menšík trpěl. Jako například velmi těžké astma.

Jan Menšík pak kromě asistenta režie plnil i funkci zdravotníka. To ho ale zrovna netěšilo. "Míval záchvaty, kdy přestával dýchat. Naučil se to řešit rychlou pomocí - měl léky, které si byl schopen sám intravenózně vpravit. Díky nim se dokázal během půl až tři čtvrtě hodiny dostat zpátky do stavu, kdy se uklidnil a nedusil se. V tyhle momenty mě nasazovali, protože jsem měl praxi z domova. Přišlo mi to strašně nefér, že tím vlastně ušetřili za zdravotníka a já si ve své práci přišel zbytečný," přiznal hercův syn pro Blesk.

Prozradil také, kdy se zdraví jeho tatínka začalo zhoršovat. "V sedmdesátých letech. Tenkrát to řešil spreji. Občas taky chodil do nemocnice, kde si na dva tři dny lehl. Pak se to začalo zhoršovat, to byl takový pětasedmdesátý rok, kdy léky přestávaly fungovat. Časem se přišlo na určitou kombinaci léků, které, aby měly rychlejší efekt, se právě píchaly do žíly," popsal, jak se nemoc vyvíjela. Záchvaty tak byly stále častější a jejich řešení složitější.

"Postupně se ty intervaly zkracovaly. Třikrát čtyřikrát denně, třikrát bylo takové minimum. Ráno po probuzení, pak v poledne, odpoledne, prostě třikrát denně, to byly dávky těch léků. Bohužel tam došlo i k tomu, že součástí léků byl i efedrin, což je povzbuzující droga, která občas tatínka pozlobila. Z efedrinu měl určité psychické následky. Dvakrát jsme ho museli nechat hospitalizovat, protože jsme ho nezvládali a nevěděli si rady," svěřil se Jan Menšík. Kromě toho oblíbený herec také prošel léčbou závislosti na alkoholu. Pití pak pro něj bylo podle slov jeho syna naprosté tabu a alkohol se u nich doma vůbec nevyskytoval.