Survivor Česko & Slovensko zná svého vítěze, výhru 2,5 milionu už utratil

Vítězem "ostrovní hry o přežití" se stal youtuber, komik a moderátor Martin Mikyska. Ten nejprve vyhrál první finálový souboj a mohl tak rozhodovat koho si s sebou vezme do konečné dvojice soupeřících hráčů.

Přednost dal programátorce Nikole Kabátové s tím, že "finále dvou youtuberů Martinů by byla opravdu zvrhlá představa". Třetí finalista Martin Carev je totiž taky krom cestovatele a influencera i youtuber.



Ve dvou následujících doprovodných hrách si pak Nikola i Mikýř vybojovali jeden hlas pro finálovou kmenovou radu, kde o nich rozhodovala porota složená z bývalých spoluhráčů. Ta nakonec poměrně jasným poměrem rozhodla, že vítězem bude Mikýř.

Za výhru natočil video v O2 aréně

Ten se pak v několika rozhovorech, například pro iRozhlas nebo CzechCrunch nechal slyšet, že peníze z výhry, konkrétně 2,5 milionu korun už přetavil ve video.



Tím je na dnešní osmou hodinu večerní oznámená premiéra Jediného rozhovoru v životě!, kde Mikyska slibuje taredown s Jackem, duel s Pirátem, halftime show a velké finále. Natáčelo se prý v prázdné O2 Areně.

"Pravidlo, kterým se v životě řídím je - Jestli je to něco, na co budu v 80 vzpomínat na dvorku a vyprávět vnoučatům, tak bych to měl udělat. A tenhle půl rok je sakra historka na dvorek!," říká k tomu youtuber. Video zveřejňuje na placené platformě HeroHero.

Martin Mikyska alias Mikýř se proslavil zejména díky svému pořadu Mikýřova úžasná pouť internetem, který je k vidění na Youtube. Říká, že ho baví kombinovat zpravodajský formát se zcela absurdním humorem.

Od května se pak na konkurenční TV Prima rozběhla Mikýřova hysteorie českých dějin, což je humorná satira monitorující nezvyklým způsobem národní historii. Tento formát je odvozen z britského originálu, kde stejným způsobem vystupuje komička Diane Morgan.

Mikyska je také bývalým snowboardistou a několikanásobným mistrem České republiky ve slopestylu.



Ve hře proslul zejména zpočátku jako účastník, který soutěž svým osobitým způsobem shazoval. Přijel sem třeba s vlastní sadou úkolů, kterou mu údajně vymysleli spolupracovníci z produkce jeho vlastních videí a on si je nechal vytetovat. Úkoly si chtěl ukrátit na ostrově dlouhou chvíli. Nakonec ale i jeho hra přetvořila.