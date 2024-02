"Agátiny rozchody jsou na obtíž," přiznává Vincent Navrátil

Narodit se do rodiny herečky není podle Vincenta Navrátila úplně jednoduché, přesto si však nestěžuje. "Je to jako byste se ptali ryby, jestli jí není líto, že neumí létat," přibližuje vtipně Navrátil to, že je pro něj naprosto přirozené žít svůj život veřejně. Dodává, že kolikrát ani on sám neví, co zrovna chystá jeho starší sestra Agáta Hanychová.

"Agáta je taková kolotočářka, ona prostě žije na kolotoči, na horský dráze, a my všichni z toho máme atrakci. Vnímám to úplně stejně jako jakýkoliv čtenář bulvárního tisku, stejně jako kdokoliv další v České republice jsem překvapenej z toho, co se stane. Já nemám absolutně tušení, jaký je další krok Agáty Hanychové, a dozvídám se to z bulváru," řekl v rozhovoru pro Blesk.

Na rovinu ale přiznává, že není z takové pozornosti vždycky nadšený. "Jasně že mě to štve. Štve mě žít v rodině, která se neustále mění. Agátiny vztahy, hádky a rozchody se nedotýkají jenom jí. Samozřejmě to je na obtíž. Ale prostě jsem členem její rodiny, mám ji rád za ty věci, který dělá úžasně. Takže ji budu držet donekonečna. Ale zároveň bych byl strašně rád, kdyby si teď dala na chvilku pauzu a na všechno se vyprdla," myslí si Navrátil, který by byl rád, kdyby Agátin současný manžel Mirek Dopita byl i tím posledním. "On je totiž přesně ten chlap, co jí nabízí hromosvod a uzemnění. Umí se pohybovat i v rozbouřených vodách a má nezlomný nervy. Kéž by jim to vydrželo."

Navrátil se neostýchal vyjádřit ani k milostnému životu své maminky. Podle svých slov zcela nesouhlasí se způsobem, jakým se s Veronikou Žilkovou rozešel její poslední manžel Martin Stropnický, který jí konec vztahu oznámil e-mailem. Na druhou stranu ho to prý ale nijak zvlášť nepřekvapilo.

"On není člověk, který oplývá empatií a nějakým intimním taktem. A věděla to i máma, vždyť s ním byla sedmnáct let. On není typ člověka, který by si k vám večer sedl a ptal se, jak jste se dneska cítila a jaký jste měla den. Neříká vám, že jste úžasná. Takový nikdy nebyl a vlastně nechápu, proč to máma najednou po sedmnácti letech očekávala. Ředitelská nebo ministerská pozice ve vás empatii zabíjí, musíte prostě jednat rychle, chladně, logicky a pragmaticky. No, a to si pak člověk nosí i domů a přistupuje tak i ke členům rodiny. Ministr je trošku ministrem i doma," uzavřel téma rodinných vztahů Navrátil.