Vica Kerekes bude v novém filmu za mrchu, na roli se prý připravovat nemusela

Že bude hrát ne úplně čestnou postavu, prozradili tvůrci Vice Kerkes hned na začátku. "Neskutečně mě to potěšilo, protože jsem jich zase tolik nehrála. Často se říká, že hrát kladnou nebo sympatickou postavu není taková výzva, takže jsem se na tento úkol velmi těšila," kvitovala s nadšením herečka. "Negativní roli si naplno vychutnám, ale je pro mě důležité, abych našla pravdu té postavy," uvedla Kerekes o své postavě Jany.

Poté, co si přečetla scénář, neměla důvod roli nepřijmout. "Scénář měl pro mě smysl i kvůli tomu, že se v něm potkávají různí lidé a jejich názory. Někteří chtějí hlavně kariéru, úspěch a peníze, jiní zase chtějí život prožít jinak. Důležité pro ně je, že na světě nejsou sami. A to se mi na scénáři líbilo, že v něm dochází ke střetu těch dvou světů," prozradila o novém filmu Vica Kerekes.

Na svou roli herečka nijak připravovat nepotřebovala. "Nemusela jsem pro to dělat nic. Jen být přirozená, nebát se vydat ze sebe všechno a nestydět se. Každá žena má v sobě různé polohy, jednou potřebujeme být romantické a jindy zase dračice. Každá z nás to má v sobě, jen já to možná tolik neřeším a jsem svobodnější," vysvětlila herečka známá z filmů jako Nestyda, Muži v naději nebo Zejtra napořád.

V koprodukční komedii Indián se kromě Vicy Kerekes a Karla Rodena představí také Martin Myšička, Jaroslav Dušek, Ester Geislerová, Anna Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Měcháček nebo Martin Pechlát. Snímek dorazí do kin už 22. září.