Obdivovaná a stylová princezna Catherine slaví 42 let. Co o ní možná nevíte?

Na první pohled se její život může zdát jako pohádka. Jenže být členkou britské královské rodiny neznamená mít jen život jako princezna.

Je to rodina jako každá jiná, i když v žilách většině z nich proudí modrá krev. Už je to pár let, co musí čelit výpadům a nepodloženým obviněním přímo od svých členů, jmenovitě prince Harryho a jeho ženy. To ale na oblibě princezny z Walesu Catherine, manželky následníka trůnu prince Williama, nijak zásadně neubralo.

Maminka tří dětí, patronka mnoha nadací a velká sportovkyně plní své povinnosti na jedničku, udává módní trendy a je velice oblíbená u svého národa.

Jaký je život jedné z nejoblíbenějších členek britské královské rodiny, která je tak často přirovnávána k lady Dianě, někdejší princezně z Walesu?

Prolistujte si naši grafiku.