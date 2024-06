"Nikdo z nich mi nestál za to," říká o třech exmanželích Veronika Žilková

Herečka Veronika Žilková se nikdy netajila tím, že jsou pro ni její děti na prvním místě. V podcastu, který má její nejstarší dcera Agáta Hanychová s Ornellou Koktovou, přiznala, že dětem dávala přednost i před svými partnerskými vztahy. A další věcí, kterou před muži upřednostňovala, byla její kariéra.

"Osobní život jsem nepotřebovala. Měla jsem to štěstí, že mě moje práce bavila, takže jsem měla práci a koníček v jednom. A strašně mě bavily moje děti. Nepotřebovala jsem kamarádky, protože děti pro mě byly zdroj vztahů," prozradila Žilková s tím, že za takový přístup zaplatila hned třemi manželstvími.

"Všechno jsem zvládla, odneslo to ale partnerství. Na to jsem čas neměla a to je zásadní chyba. Nebylo to tím, že bych si neuměla urvat trochu času na partnera, ale nikdo z nich mi za to nestál," dodala překvapivě. Dnes je herečka podle všeho spokojená po boku hudebníka Josefa Holomáče. A možná za to vděčí i tomu, že všechny její děti jsou už dospělé, a ona tak má konečně čas na to věnovat své lásce plnou pozornost.