"Kariéru jsem přes postel neudělala," říká herečka Veronika Žilková

Herečka Veronika Žilková je v Karlových Varech na filmovém festivalu jako doma. Poprvé tam byla už v roce 1984. A právě tehdy se ji pokusil dostat do postele jeden z vlivných papalášů.

"Mezi hotely Pupp a Thermal se chodilo pěšky, ne jako dnes, kdy se jezdí sponzorskými auty. A v Puppu vůbec nebydleli herci, tam bydleli jenom představitelé ÚV KSČ! Bydlíval tam také tehdejší ředitel Československého filmu Jiří Purš. A samozřejmě papaláši měli móresy… prostě MeToo!" vzpomínala Žilková v talkshow, která se konala na lázeňské kolonádě.

Na nabídky udělat lehce kariéru ale nepřistoupila. "Měli pocit, že cesta mladý herečky na pódium vede přes jejich ložnici. Samozřejmě, někdo se tam zastavil… No, já jsem ale Puršovi dala facku, že na mě nikdo sahat nebude!" řekla s tím, že se bála, že si tím kariéru zničila. "Ale jak vidíte, když jdete rovnou cestou, ono se to vyplatí. Přes ty ložnice to není ideální cesta, je to cesta do pekla," dává radu svým mladším kolegyním.