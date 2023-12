Veronika Žilková nebude na Vánoce doma. Má namířeno za hranice

Jak se nezbláznit z přípravy kvapem se blížících Vánoc bylo téma, které herečka Veronika Žilková otevřela se svými sledujícími v živém vysílání na Instagramu. Zásadním poselstvím, které se snažila fanouškům předat, bylo to, ať si každý Vánoce užije po svém bez ohledu na to, co si o něm může myslet jeho okolí. A přesně to má v plánu i ona.

"Čtyřicet let jsem chystala Vánoce pro druhé, někdy u nás bývalo i třicet lidí, ale letos to bude jiné," prozradila herečka ve vysílání s tím, že už za pár dní, 20. prosince jí skončí pracovní povinnosti a ona sbalí kufry. Společně se svými syny Cyrilem a Vincentem a jejich partnerkami a také dcerou Kordulou vyrazí na svátky na lyže do rakouských Alp. "Vůbec nevím, kam jedeme, kupovala jsem to na internetu, ale to nevadí," řekla se smíchem Žilková, která se těší na to, že si užije blízkost svých dětí.

Doma nechává pouze nejstarší dceru Agátu Hanychovou. "Agátka má tři děti a partnera, bude jich pět, tak myslím, že se jí taky uleví, když nás šest odjede a ona bude mít méně zařizování," je přesvědčená herečka, která má jediné přání, a sice, aby byli všichni zdraví a nic jim nepřekazilo plánovaný odjezd.

Skvěle postaráno bude i o hereččiny zvířecí mazlíčky, na které bude dohlížet její partner, hudebník Josef Holomáč. "Nežijeme spolu, ale Pepa bydlí jen asi dvě ulice od nás a naše zvířata ho zbožňují. Dokonce utíkají k němu před dům," prozradila Žilková s tím, že svou nepřítomnost partnerovi po návratu vynahradí. Na Silvestra spolu totiž letí na Kanárské ostrovy.