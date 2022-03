Veronika Žilková se bojí o život nejstaršího syna Cyrila. Prodělal infarkt

Se zdravotními problémy se dnes dvaatřicetiletý syn Veroniky Žilkové Cyril Navrátil potýkal už od svého narození. Tenkrát mu lékaři diagnostikovali brániční kýlu. Mimo to se před čtyřmi lety přišlo na to, že má těžce nemocné srdce. "Při rutinní kontrole u obvodního lékaře mu totiž objevili skrytou vrozenou srdeční vadu, která, pokud by nebyla operována, může mít fatální následky," řekla tehdy herečka Blesku. Kvůli svému onemocnění proto podstoupil ve Francii, kde tou dobou žil, operaci srdce.

Nyní musel být Navrátil opět hospitalizován. Prodělal covid a podle lékařů i infarkt, kvůli čemuž od středy 16. března leží v pražském IKEM. "Nemocné srdce dítěte je daleko větší hrůza než moje zlomené srdce," komentovala na svém profilu na Instagramu Žilková, čímž narážela na rozpad svého osmnáctiletého vztahu s Martinem Stropnickým, o kterém informovala teprve před pár dny.

O svém rozhodnutí ukončit vztah ji Stropnický údajně informoval po e-mailu. "Já se rozvádět nechci," komentovala rozkol v manželství pro TV Nova Žilková.

Se Stropnickým jsou rodiči šestnáctileté dcery Korduly. Měli spolu také syna Melichara, který ale v půl roce zemřel. Příčinou úmrtí byla právě brániční kýla, tedy onemocnění, se kterým se narodil i Cyril Navrátil.