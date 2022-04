Veronika Žilková promluvila o manželově nevěře. Stropnický jí měl přiznat poměr

"Před pár týdny jsem se dozvěděla pravou podstatu toho, proč od nás manžel odešel. Je zamilovaný a jeho zamilovanost trvá už téměř čtyři roky, tak jsem se uklidnila a řekla si, že s tím bych stejně nic neudělala. Prostě se mu to stalo a já se s tím musím smířit a musím obnovit svoji chuť k životu," prozradila Veronika Žilková během Velikonoc svým sledujícím na Instagramu.

Herečka také přiznala, že zprávy o nevěře Martina Stropnického se k ní dostávaly už delší dobu. Věřila ale jeho slovům, že žádný poměr nemá. "Podobné anonymy o jeho vztahu na ambasádě dostávám často. První před třemi lety a v posledních měsících znova. Informovala jsem o nich opakovaně manžela. Doposud je vyvracel," uvedla Žilková pro Blesk.

Teď už má jistotu, že za koncem jejího manželství stojí jiná žena. Tou má být jeho kolegyně z ambasády, což ostatně naznačoval i mail, v němž jí Stropnický rozchod oznámil. V e-mailu stálo, že jeho případný nový vztah je důsledkem toho, že už ji nemiluje. "Asi bude pravda, že jejich vztah trvá celé tři roky. Manžel mi před pár dny tuto mladičkou milenku osobně přiznal. Víc to na žádost manžela nebudu komentovat."

Zdroj Blesku z ambasády tvrdí, že nová partnerka Stropnického s ním sdílí společnou domácnost v Izraeli. "Na informace, že by jeho podřízená v rezidenci velvyslance bydlela, nemám co odpovědět. Máme tam s Kordulkou stále své osobní věci, protože jsme předpokládaly, že po otevření hranic v březnu 2022 proběhne dle možností návrat za otcem," řekla herečka. "Pokud to tak je, bylo by to proti všem bezpečnostním předpisům, nařízením a diplomatickému protokolu. V rezidenci smí bydlet pouze rodina velvyslance," doplnila Žilková.