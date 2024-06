Na Veroniku Arichtevu zaútočila manželka Filipa Blažka. Její prsa jsou prý "hnus"

Jako veřejně známá osoba se Veronika Arichteva musí často vypořádávat i s negativními komentáři, zejména na sociálních sítích. Jelikož se v showbyznysu ale pohybuje už nějaký ten pátek, je na to zvyklá a jen tak ji to z míry nevyvede. Jenže když kudlu do zad zabodne někdo z rodiny, nelze to jen tak ignorovat.

Na Arichtevin příběh, ve kterém na Instagramu propagovala šaty s hlubším výstřihem, ostře reagoval profil s názvem JF nails studio. "Tvl, ty kozy - hrůza, děs," napsal a dodal zvracejícího smajlíka. "Cvičení ti nepomůže." O tento nechutný vzkaz se posléze herečka podělila se svými sledujícími a odhalila i skutečnou identitu pisatele.

"Jsem si říkala, co je to za fejk profil zas, a ono ne. Ona to je Jolana Blažková," prozradila s tím, že se jedná o manželku herce Filipa Blažka. Ta se posléze vyjádřila k situaci pro web VIPStar.cz s tím, že na své straně chybu nevidí, protože to herečce psala soukromě. "My se máme v rodině a Veronika se mnou neustále bojuje. Já jí to napsala do soukromé zprávy a ona to zveřejnila. Nevím, jestli se chce zviditelnit. Ona to zveřejnila, já ne. Já jí to psala osobně," trvá na svém Blažková. "Mně ty fotografie poslaly moje klientky. Já jsem nebyla ta osoba, která to zveřejnila. Napsala jsem do zprávy, že je to hnus. A za tím si stojím, protože už s tím mohla něco dávno udělat."

Teď se sama potýká s negativními vzkazy

Tvrdí, že záležitost s Arichtevou by si ráda vyříkala osobně a že jí ublížit nechtěla. Současně sama okusila vlastní medicínu a dočkala se záplavy nehezkých zpráv a komentářů. "Já to mažu a blokuju. Když mně někdo něco takového soukromě napíše, tak to dokážu přijmout a vyhodnotit," tvrdí. Má ale pocit, že se na popud Arichtevy vůči ní všichni spikli. "Já to beru jako útok proti mně. Já jsem malý pán. Veronika má 600 tisíc sledujících. Nepotřebuji bojovat, na to jsem stará. Možná i z mé strany to bylo zbytečné, ale proč bych nemohla vyjádřit svůj názor," brání se s tím, že odkazovala na svou vlastní zkušenost. "Ten názor byl ošklivý, přiznávám, ale byl namístě. Já mám taky odkojené dvě děti a mám operaci prsou. Tak ať si to udělá, když má na to stavět baráky. Nemyslím to zle. Nechci tím nikomu ubližovat."

Poslední slovo si ovšem nakonec vzala Arichteva. "Dvě trochu delší prsa a takovejch emocí. Měla jsem se ozvat? Měla! Nevím, proč by si měl kdokoliv nechat líbit útok na svoji postavu, život, práci, děti… Od kohokoliv. To jsou hranice. Moje. Snad i vaše," napsala. "Body shaming není v pořádku, hejt není v pořádku. V pořádku je chovat se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. A případně si pod tyhle naše nový peckový šaty vzít horní díl plavek."