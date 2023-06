Velká prsa nejsou na obdiv, říká Aneta Krejčíková. Své vnady si nechala zmenšit

Naposledy na sebe herečka Aneta Krejčíková výrazně upozornila v seriálu Volha, kde také předvedla své bujné poprsí. "Fascinuje mě to pobouření a pozastavení se nad tím v dnešní době, kdy si můžete jakékoli porno pustit kdykoli kdekoli, a to i nějaké nezákonné, nehumánní. Tak tady se pobuřujeme nad dvěma vteřinami," řekla ke scéně, kde se objevila nahá.

Po dokončení natáčení se Krejčíková odhodlala k velkému životnímu kroku, když si po letech přemýšlení nechala zmenšit poprsí.

