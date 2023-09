Ve svých 57 letech se Sarah Jessica Parkerová cítí lépe než kdy jindy. Jak to dělá?

Od první klapky Sexu ve městě uplynulo více než pětadvacet let. Loni však započala nová éra, pokračování s názvem A jak to bylo dál…, které sleduje tři hlavní hrdinky z původního čtyřlístku. Dvě desetiletí je ovšem znát a vnímá to i představitelka módou posedlé Carrie Bradshaw.

Sarah Jessice Parkerové je 57 let a září štěstím. Ze šedin ani vrásek si hlavu nedělá, obléká se dle své chuti a vkusu a vůči svým věrným fanynkám pociťuje vřelou vděčnost. Stejně jako její postava v seriálu, i ona si adoptovala koťátko - zrovna to samé, které před kamerou účinkuje coby Botička.

"Jeho jméno mimo kamery je Lotus," prozradila na svém Instagramu.

Co nového má Sarah Jessica Parkerová, jak se vypořádává se svým věkem a jak zní její recepty na štěstí, to se dozvíte v naší galerii.