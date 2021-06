Ve svých 43 letech si splnila sen. Manželka Michala Dvořáka se svlékla pro Playboy

Málokterá žena si ve svých 43 letech může dovolit focení pro prestižní časopis Playboy. Legenda české DJ scény Lucca dokázala, že i po dvou dětech může žena vypadat skvěle.

Pětkrát za sebou vyhrála anketu o nejpopulárnějšího DJ roku České republiky, tančila v televizní show StarDance a pravidelně vystupuje po boku DJ Carla Coxe na jeho rezidentní noci v nejslavnějším klubu na světě - Space Ibiza. Nyní zapózovala v prostorách luxusního prezidentského apartmá v šestém patře pražského hotelu The President pro prestižní časopis.

Jednou z dalších známých tváří, které se objevily letošní rok v čísle pánského magazínu, byla stand-up komička a moderátorka Adéla Elbelová. "Jsem strašně ráda, že se mi podařilo spolupracovat s mou kamarádkou, fotografkou Alžbětou Jungrovou. Jsem dost stydlivá a nejsem zvyklá se odhalovat, proto mi jistě pomohl fakt, že je Alžběta žena a že jsme na stejné vlně. Takže jsme si focení dost užily, i když já musela překonat spoustu vlastních bariér," prozradila Elbelová v květnu pro Playboy.

Focení pro český Playboy si užila i hvězda světového biatlonu Gabriela Soukalová. Nabídka na focení odvážnějších snímků ji nejdříve zaskočila, ale přesvědčil ji dobročinný podtext. Výtěžek z prodeje charitativního kalendáře byl darován do Fondu Gábi v rámci nadace Konto Bariéry na podporu lidí s poruchami příjmu potravy. "Nikdy mě nenapadlo, že bych tam měla být. Jednou jsem dostala nabídku z ruské edice Playboye, bylo to po jednom závodě na olympiádě v Soči. V té chvíli se mi do toho nechtělo," dodala pro Playboy.

DJ Lucca zdobí nejen červencové číslo, které vyšlo 24. června, ale i videoklip. Ten se natáčel v novém sky baru Casablanca hotelu The President.