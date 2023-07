Ve chvílích, kdy mu šlo o život, myslel Roman Tomeš na rodinu

Svůj hrůzostrašný zážitek, kdy bojoval o život, popsal herec Roman Tomeš svým sledujícím na Instagramu. Začalo to nevinně, když ho před odjezdem na představení štípl sršeň, čemuž nevěnoval příliš pozornosti. "Nebyl čas, tak jsem to rychle zakápl octem, zaledoval a vyrazil na skútru do práce. Ještě jsem si říkal: Super, že nejsem alergik," začal své vyprávění Tomeš s tím, že situace se brzy dramaticky změnila.

"Po třech minutách tma před očima, závratě, bolest za krkem, tlak na hrudi… sesedám ze skútru a sedám si na zem. Vůbec jsem nemohl vstát, protože bych sebou švihnul. No, super, říkám si. To rozdýchám… Jenže se mi začalo hůře dýchat, začaly brnět ruce, pusa, motala se mi hlava. Budu hrdina, nebo si zavolám pomoc? Zavolal jsem. Hůře se mi mluvilo, tak jsem to ze sebe nějak vysoukal a za pár minut byla záchranka u mě," vylíčil zážitek, který měl naštěstí dobrý konec.

"Když jsem tam tak seděl a ten stav se zhoršoval, napadala mě spousta myšlenek. A všechny směřovaly k rodině. K dětem. Dopadlo to dobře, ale taková věc člověka vždycky zpokorní. Někdy opravdu stačí kravina a život může být na vlásku. Alergie se muže projevit kdykoliv. Pak stačí, aby člověk neměl nabitý mobil, a když kolem Vás nikdo není," dokončil herec s tím, že by všem radil, aby u sebe nosili léky na alergii, i když si myslí, že je nepotřebují.