Vdova po Robinu Williamsovi: "Doma to byl jiný člověk, jinak bych si ho nevzala"

Americký komediální herec Robin Williams si získal popularitu snímky jako Dobrý Will Hunting (1997), Táta v sukních (1993) nebo Dobré ráno, Vietname (1987). V roce 2014 se oběsil na pásku upevněném ve dveřích a zanechal po sobě ženu, grafickou designérku Susan Schneiderovou, a tři děti.

Se Susan Schneiderovou byl ženatý pouhé tři roky a bylo to už jeho třetí manželství. Ačkoli se herec na veřejnosti prezentoval jako bláznivý extrovert, který svým charismatem dokázal okouzlit filmové sály, podle Schneiderové by k jejich sblížení nikdy nemohlo dojít, pokud by se i v soukromí choval podobně. Jeho veřejná persona jí prý nebyla moc sympatická.

"Ten muž doma, můj manžel, byl tichý, hloubavý intelektuál," popsala ho pro magazín Guardian. "Ta komická čísla a herectví, to byla pouze práce." Manželé spolu rádi navštěvovali muzea a Williams toho věděl o historii opravdu hodně, což jeho ženě imponovalo. "Lidé si myslí, že ten chlápek z jeviště byl ten samý, kterého jsem měla doma, ale dovolte mi to uvést na pravou míru: někoho takového bych si nikdy nevzala."

Dvojice se potkala v prodejně značky Apple. Schneiderová v náhodném kolemjdoucím poznala slavného herce, usmála se na něj a on jí úsměv opětoval. Nabrala odvahu a oslovila ho. "Měl na sobě tehdy maskáčové kalhoty," vzpomínala s něhou. "Tak jsem se ho zeptala: Funguje to podle vás jako kamufláž? A on na to odpověděl: Moc ne - našla jste si mě."