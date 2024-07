Válka "Štikových" pokračuje. Matka Monika přechází do útoku. "Mlčení bylo dost," říká

Ten, kdo se zájmem sleduje, co se děje mezi Ornellou Koktovou, její sestrou Charlotte Štikovou a jejich matkou Monikou Binias, se má rozhodně na co těšit. Nejen, že napětí mezi nimi se nijak nezmírňuje, Monika navíc slibuje další skandální odhalení. "Co vás čeká příští týden? Pro mě jen hrozná témata, ale tentokrát to nenechám usnout. Vše se dozvíte, čistou pravdu… protože pravda musí zvítězit nad lží a sobectvím a nikdo mě neumlčí," poutala Binias ve svých Instastories sledující na nový díl svého podcastu na placené platformě Herohero.

"Příští týden uzavřu kapitolu MÉ DCERY. Jejich nevděk, lži a manipulace. Už se nezastavím a nebudu mlčet o tom, jaká je pravda. Dlouhých osm let mlčení stačilo! Vy dvě jste měly nejkrásnější život, jaký matka může dát svým dcerám," rozčiluje se žena, se kterou obě její dcery ukončily veškerý kontakt a tvrdí o ní, že je jen využívá ke své publicitě. Zejména mladší Charlotte, která se podle své matky potýká s těžkou drogovou závislostí. O ní už Binias ve svém pořadu hovořila.

"Rozhodla jsem se, že příští týden udělám tu samou reportážní zpověď o Ornelle, aby to bylo spravedlivé. Protože fakt, že Ornella vše věděla měsíce, je strašný, to mě dorazilo. Hnus lidsky…," naráží Monika na fakt, že její starší dcera Ornella měla mít informace o současném životě své sestry a rozhodla se matku nekontaktovat. Zato o tom sama mluvila v podcastu, který jí a společnici Agátě Hanychové slušně vydělává.

"Chtěla jsem věřit tomu, že chodí do té práce a že je vše v pořádku, ale pak nám chodily informace od lidí, co ji znají. Že v podstatě žije v nějakém novodobém otroctví, že žije ve sklepě bez oken," prohlásila Koktová v podcastu.

To však její mladší sestru rozpálilo do běla. "Pomluvy a lži, které o mně šíříte, vám oběma mají jen namastit kapsy! Obě o mně lžete! Nikdy mě nikdo nebil ani nikde nezamykal, jak tvrdíte. Má to jen zvednout sledovanost vašich pořadů. Mám toho dost, jste obě stejné," vzkázala oběma Charlotte.