Válka sester Krainových: Předmětem je ukradený byznys

Sestry Krainovy opět ve sporu! Yvona Maléřová, rozená Krainová, veřejně obvinila svou mladší sestru Simonu z krádeže nápadu na nový produkt. Tvrdí, že bambucké máslo, které Simona nedávno představila na slavnostní akci, pochází z její dílny a její sestra měla okopírovat recepturu.

"Trošku to upřesním. To karité (šlehané máslo na pokožku) objevila v mém skladu bambuckých másel. Zbožňovala ho a já jí ho balila vždy domů do krabice. Obzvlášť Levanduli, kterou milovala a sama mi na ni dělala i reklamu. Takže mě překvapuje, že to kvalitní máslo, našlehané s olejem a esenciálními vůněmi, nikdy u nás nemohla najít," začíná vyjádření Yvony s tím, že jediný rozdíl mezi produkty je údajně materiál krabičky.

"Ona ho má ve skle, ne jako já v plastu. To je už jen doplnění téhle smutné rovnice. Já si ho prostě ve skle nemohu dovolit. Na to jsme moc malinká firma, která by tenhle náklad prostě neutáhla," dodala smutně Yvona, která se sestrou v poslední době nemá moc dobré vztahy.

Simona vrací úder

Simona si však taková obvinění nenechala líbit a na svém Instagramu ostře zareagovala. "V žádném případě se nejedná o kopii nápadu či produktu mojí sestry. Moje vize vytvořit si kvalitní šlehané máslo karité na pokožku s přírodním složením i vůněmi vznikl již před více než dvěma lety. Vůbec to nebylo spojené s mojí sestrou," ohradila se krásná blondýnka, která stojí za tím, že prodává originální máslo s originální recepturou.

Doby, kdy sestry táhly za jeden provaz, jsou už dávno pryč. Naposledy se Yvona objevila v říjnu na křtu Simonina kalendáře, a to společně se svým přítelem Pavlem. Od té doby je ale ticho po pěšině.