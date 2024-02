Válka Hanychové a Soukupa. Ona ho usvědčila ze lži, on chce plnou střídavou péči

Jaromír Soukup zavolal o víkendu policii do domu Agáty Hanychové, když byla jeho expartnerka v zahraničí. Jejich společná dcera Rozárka totiž musela zůstat v republice kvůli soudnímu zákazu, který si nechal vystavit právě Soukup a znemožnil tak Hanychové, aby své nejmladší dítě vzala na výlet. O Rozárku se tou dobou starala profesionální chůva a babička. Spolumajitel zadlužené TV Barrandov tvrdil, že neměl ponětí o tom, kde se jeho dítě nachází a že mu Hanychová neodpovídala na dotazy. To však ona rázně odmítá.

"Ještě bych ráda uvedla na pravou míru lhaní Jaromíra Soukupa. Místo volání či SMS volal rovnou policii. Mně napsal poslední SMS ve čtvrtek a pak jsem mu psala v sobotu. Ani jednou nezavolal. Čekám na poslání výpisu hovorů. Ubližuje Rozárce a všem!" uvedla ve stories na Instagramu, kde ukázala výpis komunikace a kde opravdu žádný dotaz od Soukupa nebyl.

Tento důkaz se však Soukup snaží zpochybnit. "Paní Dopitové jsem několikrát volal, bohužel telefon nezvedala. Obecně je písemná komunikace s ní velmi nepříjemná a vulgární. Vyhýbám se jí," odpověděl na dotaz Blesku. "Najít v telefonu, že jsem jí volal, už nejde - mám za den desítky telefonátů. Ale je opomíjen fakt, že ona měla povinnost nahlásit, že odjíždí. Takto se snaží jen odrazit tento průšvih od sebe," pokračoval ve svém vysvětlení.

A Soukup hodlá celou věc zahnat ještě dál. Na základě víkendových událostí se rozhodl podat návrh k soudu na úpravu styku s dcerou. V současné době s ní má určeno každé úterý, čtvrtek a každý druhý víkend vždy od 10 hodin do 18 hodin. Nyní se ale rozhodl zažádat o plnou střídavou péči, což znamená, že by u něj Rozárka trávila i noci. Tomu se Hanychová snaží zabránit. "Ano, řeším to s právníky. Paní Dopitová argumentovala, že je na ní dcera psychicky závislá, pak ji ale odloží na čtyři dny k chůvám, takže se asi něco změnilo," rýpnul si Soukup.