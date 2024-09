Vagnerová a Nesvačilová přiznaly: V posteli měly stejného chlapa

Přátelství pojí herečky Hanu Vagnerovou a Petru Nesvačilovou už mnoho let. A nerozdělila je ani milostná aféra, jíž se staly nevědomky účastnicemi. Kdysi totiž v jeden okamžik chodily se stejným mužem a neměly o tom tušení až do osudného dne během společného natáčení.

"Dělaly jsme tam komparz Oldřichu Kaiserovi ve filmu Žralok v hlavě. On procházel, my jsme seděly na lavičce a měly jsme se bavit o čemkoliv. Tak Péťa hned zabrousila do osobních sfér. A jak jsme si tak povídaly, zjistily jsme, že chodíme se stejným klukem," překvapila Hana v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

"Bylo to tak, že já jsem říkala, že ten můj má tetování, Hanka že ten její taky. Já že ten můj má svaly a motorku, ona že ten její taky. A bydlí tady a ten její taky a dělá stejnou práci. To je strašně zajímavý…," doplnila kamarádku Petra. "A pak jsme si řekly, že na tři řekneme to jméno - a řekly jsme to samý," zavzpomínala dnes už se smíchem na pikantní situaci, po níž se s vykutáleným přítelem obě rozešly.

Jak ale říkají, bylo to zcela výjimečné, protože vkus na muže mají zcela odlišný. "To byla chyba v Matrixu, jinak si do zelí nelezeme. My jsme se vzájemně i prosily, když jsme měly blbý kluky, abychom se s nimi rozešly," svěřila se Vagnerová. "Já si úplně pamatuju tu Pétinu větu: Háňo, já tě prosím na kolenou, už mu nepiš!"