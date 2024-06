"Nikomu bych nepřál to, jak teď žiju," zoufá si Václav Upír Krejčí

Rozvod s manželkou Zuzanou dává herci Václavu Upíru Krejčímu pořádně zabrat. "V lednu jsem zaplatil soudní poplatek sedmadvacet tisíc a teď mi přišlo nařízení, že musíme k mediátorovi, což je v našem případě nesmysl," postěžoval si bavič Blesku. Zároveň si posteskl, že je v současnosti v podstatě bezdomovcem, přestože s manželkou vlastní luxusní vilu a chalupu.

"Nikomu bych nepřál to, jak žiju! Celý život jsem budoval dům i chalupu, a ani na jedno místo teď nesmím, rozpoutalo by se totiž peklo," popsal situaci, ve které v současnosti žije. A majetkové poměry nejsou zdaleka to jediné, co ho trápí. Dcera se totiž přidala na matčinu stranu a s otcem nekomunikuje.

Dokonce při náhodném setkání dělala, že ho nevidí. "Chtělo se mi brečet, dcera šla proti mně a raději koukala do mobilu, aby mi nemusela říct ahoj, má vyklovanou hlavu. Jednou se snad usmíříme, pevně tomu věřím," doufá Krejčí, který přece jen věří v lepší budoucnost. "Až se odstěhuju a naše životy budou definitivně rozděleny, pak snad nastane klid."