Václav Neckář na své narozeniny skončil v nemocnici kvůli nečekané operaci

Zpěvák Václav Neckář se už dlouhodobě potýká s problémy s pohyblivostí. Jeho zdravotní potíže pravděpodobně souvisí s mozkovou příhodou, která ho postihla před dvaceti lety u řízení auta.

"Občas mě trápí křeče v nohách a stabilita celého těla je taková vratká," komentoval svůj stav Neckář v září s tím, že dochází na rehabilitace a také na dlouhodobější injekční léčbu. Navzdory tomu měl potíže s chůzí a nedokázal delší dobu stát, takže musel odvolat i ohlášená vystoupení. Toto rozhodnutí se mu dělalo těžce. "Bez muziky a zpívání bychom umřeli," dodal zpěvák.

Podle jeho bratra, Jana Neckáře, se jednalo o operaci, která byla sice nečekaná, ale přesto plánovaná. Zákrok lékaři navrhli dva dny předem, podrobnosti ale zatím rodina odmítla sdělit. Celkově je podle svého bratra zpěvák v pořádku.

"Ani jsme se s bráchou nedomluvili na tom, jestli mám poskytovat informace. Ale nesouvisí to s mozkem, nic takového to není," řekl Jan Neckář. Rodina prý počítá s tím, že by měl být Václav Neckář z nemocnice propuštěn ještě začátkem tohoto týdne.