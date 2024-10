"V té hrůze mám dceru," zuří Soukup kvůli nevěrám Hanychové

Podnikatelka Agáta Hanychová tento týden svým skandálním prohlášením o tom, že nikdy nepřestala spát se svým současným manželem, v podstatě nasadila všem svým bývalým partnerům na hlavu pomyslné parohy. A zatímco nikdo další z jejích expartnerů neměl potřebu se k tomu vyjádřit, zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup toto ponížení nedokáže ustát.

"Vyjadřování odsouzeného drogového dealera Dopity a paní Dopitové je mimořádně nechutné dlouhodobě. Teď překročili hranici představitelného," běsnil pro eXtra.cz Soukup, kterému Miroslav Dopita, jenž ho v životě Hanychové nahradil, očividně leží v žaludku. "Odsouzeného drogového dealera v podmínce a s obstavenými účty vyhodila manželka za nevěry s igelitkou. To je partie! Bohužel v té hrůze mám dceru," snaží se bývalý televizní podnikatel věc obrátit tak, aby mu pomohla v boji o dceru Rozárku.

A zpětně si uvědomuje, že jisté indicie tam byly už v době, kdy ještě s Hanychovou tvořili pár. "Když se mnou paní Dopitová řešila jeho údajné nevěry a nějaké seznamky, které údajně odhalila jeho bývalá žena (Tereza Halodová, se kterou se Dopita rozvedl loni a šest let spolu provozovali hotel na Bali, pozn. red.), a jeho sexuální eskapády někde na Bali v srpnu 2023, nevěnoval jsem tomu pozornost a choval jsem se s nadhledem, teď mi to celkem zapadá do kontextu," dodává naštvaně.

