V pokračování Sexu ve městě si zahraje nebinární herečka. Někdo ale bude chybět

V lednu tohoto roku televizní stanice HBO oznámila, že na konci jara začne natáčet deset nových epizod seriálu Sex ve městě. V navazující řadě s názvem And Just Like That (Prostě jen tak) si zahrají tři ze čtyř protagonistek. Podle deníku Daily Mail jsou již známi další herci, kteří se v seriálu objeví.

V hlavních rolích se před kamerou sejdou kamarádky Sarah Jessica Parkerová (Carrie), Cynthia Nixonová (Miranda) a Kristin Davisová (Charlotte), a to ve stejných rolích, jaké hrály na přelomu tisíciletí. Přidat se odmítla Kim Cattrallová alias Samantha.

Anonymní zdroj z produkce stanice HBO deníku Daily Mail řekl, že se v nových dílech objeví také vyvolený hlavní představitelky Carrie Chris Noth (pan Božský), její bývalý partner John Corbett (Aidan) a manžel Mirandy a spolumajitel baru David Eigenberg (Steve).

Podle Hollywood Reporteru se v plánovaném seriálu objeví nová postava - queer stand-up komik Che Diaz, kterého ztvární americko-mexická herečka Sara Ramirezová. Sama herečka se minulý rok prohlásila za nebinární.

Komik, kterého zahraje Ramirezová, bude uvádět podcast, jehož pravidelným hostem je právě Carrie.

Vedle Samanthy nebude se seriálem spojená další významná osoba, stylistka Patricia Fieldová, která doposud vytvářela kostýmy pro všechny díly i dva filmy. Podle Daily Mail se soustřeďuje na práci pro seriál Emily v Paříži na Netflixu. Údajně by ji měla nahradit kostymérka Molly Rogersová, která se podílela například na filmu Ďábel nosí Pradu.

Podle obsahového ředitele stanice HBO Caseyho Bloyse se nová řada pokusí "vyprávět upřímný příběh o tom, jaké to je, být padesátiletou ženou v New Yorku".

Mohlo by Vás zajímat: Pokračování Sexu ve městě