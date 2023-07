"V mém věku už je chlap v plavkách trapný," říká Jiří Langmajer

Odhalování na jevišti či před filmovou kamerou nedělalo herci Jiřímu Langmajerovi nikdy potíže. Jenže s tím, jak se mu blíží šedesátka, si uvědomuje, že na tom, aby se mohl i nadále takhle ukazovat, bude muset zapracovat. Bohužel mu v poslední době nepřálo zdraví a on musel cvičení omezit.

"Mám po operaci ramene, takže jsem nemohl dlouho cvičit, ale už se dávám do kupy. Hned v pondělí lezeme na nějaký ledovec a v srpnu jedeme znova na hory, abych trénoval formu. Co si budeme povídat, v sedmapadesáti už chlap v plavkách vypadá spíš trapně, když to není Brad Pitt. Ale budu se snažit," řekl Langmajer pro Super.cz s tím, že na podzim ho čeká natáčení filmu na Bali, a tak je jasné, že se bude muset minimálně do půl těla vysvléknout.

Připravované natáčení je opět projektem Rudolfa Havlíka, který do svých projektů Langmajera obsazuje pravidelně. Naposledy šlo o film Ostrov, který vznikal v exotickém Thajsku, nebo snímek Minuta věčnosti, který se pro změnu natáčel na Islandu. "Hezky nám to spolu šlape, tak jezdíme po světě a pracujeme," pochvaluje si Langmajer.