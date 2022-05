"Už v tom zase lítá," prohlásil Felix Slováček o manželce Dagmar Patrasové

Minulý týden se hudebník Felix Slováček vrátil z pěveckého festivalu Sanremo Junior, odkud si odvezl cenu za celoživotní dílo Gef Music Award. "Mám z té ceny opravdu radost. Vážím si jí, byli tu lidé z celého světa," svěřil se Slováček deníku Aha! Jeho manželka, zpěvačka Dagmar Patrasová, na takto významné životní události chyběla.

"To nešlo, aby jela se mnou. Už v tom zase lítá. Byla by to ostuda. Vždyť ona ani neví, kam jsem jel," prohlásil saxofonista, který dlouhodobě tvrdí, že jeho žena má problémy s alkoholem. "Kdy tohle období zase přejde, nevím. Doufám, že brzo," uzavřel celou věc Slováček s tím, že Patrasové z výletu nepřivezl ani žádný suvenýr.

Manželství Patrasové a Slováčka procházelo až do loňského roku vleklou krizí, když hudebník sedm let udržoval poměr s výrazně mladší výtvarnicí Lucií Gelemovou. Vztah ale skončil a koncem minulého roku se Slováček vrátil zpátky k manželce. Už před lety přitom tvrdil, že za jejich partnerskými problémy stojí pití jeho ženy.

"Dáda si myslí, že jsem to způsobil já, ale jsem přesvědčen, že je to všechno o jejím alkoholu. Její problém s alkoholem neskončí nikdy. Ona se léčit nechce, takže si myslím, že není možnost, že to přestane. Říkají jí to děti, říkám jí to já, říkají jí to přátelé a nic se neděje," posteskl si před dvěma lety pro TN.cz.

Patrasová ale veškerá nařčení vždy odmítala. A to i přesto, že například v prosinci roku 2018 opilá bourala. "Odborným vyhodnocením byla v krvi zjištěna hodnota nepatrně přesahující dvě promile," řekl tehdy Blesku policejní mluvčí Tomáš Hulan. "Nevím, jak mě to mohlo napadnout… Byla to jedna z největších pitomostí, které jsem v životě udělala," zpytovala pak svědomí Patrasová.